Nathan Amys (12) ontvangt eerste Anne Frank-prijs Claudia Van den Houte

03 juli 2019

15u37 0 Denderleeuw De 12-jarige Nathan Amys heeft de eerste Anne Frank-prijs ontvangen die de GO! basisschool Atheneum Denderleeuw heeft uitgereikt.

Met de prijs wil de school in de verf zetten dat ze veel belang hecht aan respectvol samenleven. Ze zal de prijs voortaan na elk schooljaar uitreiken aan een leerling die opvalt door zijn of haar bijdrage aan het respectvol samenleven op school.“Ik ben enorm fier”, zegt winnaar Nathan. “Ik vind het niet kunnen dat kinderen elkaar uitsluiten of pesten. Ik zal daar altijd voor in de bres springen. Het beeldje zal bij ons thuis een mooie plaats krijgen.”

Ambassadeurs

“Respect is voor GO! scholen een heel belangrijke waarde”, zegt directeur Peter Van Hove. “Wat we op school op dat vlak realiseren, lukt jammer genoeg niet altijd buiten de schoolmuren. Ik heb daarom de leerlingen die afstudeerden symbolisch benoemd tot ambassadeurs. Ik hoop dat ze elk hun kleine rol kunnen spelen als bruggenbouwer en dat ze op deze manier meewerken aan een respectvolle samenleving.”

Atletiektalent en oud-leerling Daniel Segers (18), die de prijs mocht overhandigen, werd afgelopen weekend nog Belgisch kampioen verspringen (7,33 m) bij de Junioren. “Ik ben trots om deze prijs voor de eerste keer te mogen uitreiken. Het is fijn – en vandaag jammer genoeg misschien ook nodig – dat scholen zoveel aandacht besteden aan respectvol samenleven.”