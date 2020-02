N-VA en Facebookpagina ‘de beieganken van Lië’ kaarten slechte toestand van (sommige) voetpaden aan Claudia Van den Houte

24 februari 2020

19u16 2 Denderleeuw Een nieuwe Facebookpagina ‘de beieganken van Lië’ brengt de slechte staat van sommige voetpaden en bermen in Denderleeuw in beeld.

In de Facebookgroep worden foto’s geplaatst van voetpaden die zich in slechte staat bevinden of onveilig zijn, bermen die kampen met afval en nog meer. Onder meer de voetpaden in de Geallieerdenstraat, de Bouchtstraat, de Stadionlaan, Lichtenhoekstraat, de Neerstraat... verschenen al in de groep. “De reacties op deze groep tonen aan dat de toestand in sommige straten ellendig is”, zegt Geert Van Cauter, de fractievoorzitter van N-VA-Denderleeuw. Hij vraagt of de gemeente in het bezit is van een recente inventaris met betrekking tot de staat van de voetpaden.

“Het is de burger van Denderleeuw niet ontgaan dat de staat van vele voetpaden in onze gemeente abominabel slecht is”, aldus Van Cauter. “N-VA beseft dat al deze herstellingswerken niet in één keer kunnen gebeuren, maar vraagt om dit planmatig, gestructureerd en vooral dringend te voorzien. Vandaag worden die herstellingen maar uitgevoerd voor zover grote infrastructuurwerken in de straat bezig zijn. Vele voetpaden in onze gemeente kunnen niet wachten tot wanneer deze werkzaamheden hun beloop kennen.”

Volgens schepen van Openbare Werken Yves De Smet (LvB) heeft de gemeente al een inventaris waarin alle voetpaden opgenomen zijn. “De heraanleg van straten, waaronder de Geallieerdenstraat, is opgenomen in het meerjarenplan. De voetpaden worden samen met de straten aangepakt. Wanneer een straat precies wordt heraangelegd, hangt af van verschillende factoren. We proberen alle werken zoveel mogelijk te bundelen: rioleringswerken, wegenwerken, nieuwe voetpaden... Waar de voetpaden zich in erbarmelijke staat bevinden, worden die natuurlijk zo snel mogelijk aangepakt. Maar we kunnen niet beloven dat alle voetpaden binnen de vijf jaar worden heraangelegd.”