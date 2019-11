Muziekmaatschappij Sint-Cecilia viert feest en sluit af met herfstconcert Claudia Van den Houte

13 november 2019

12u51 0 Denderleeuw De muziekmaatschappij Sint-Cecilia Welle viert op zaterdag 16 november haar 67ste naamfeest.

De muzikanten houden zaterdag vanaf 14 uur een wandelconcert door Welle. Om 17.30 uur is er een speciale muziek-eucharistieviering in de kerk van Welle, voor de gelegenheid voorgegaan door deken Soens. Nadien volgt er nog een receptie en een feestavond in zaal Huyze Sint-Pieter, op de hoek van de Kerkstraat en het Welleplein.

De muziekmaatschappij sluit haar muzikaal werkjaar af met een ‘Herfstconcert’, dat plaatsvindt in de parochiale kerk Sint-Pieters-Banden van Welle op zaterdag 30 november om 19.30 uur. De deuren gaan open om 19 uur. Kaarten zijn tegen 7 euro te verkrijgen bij de bestuursleden en de muzikanten. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.