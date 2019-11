Mobilhome explodeert voor ogen van eigenaar door gaslek: “Wou hem net in de garage zetten” Koen Baten

04 november 2019

19u10 20 Denderleeuw In de Kemelweg in Welle is maanadgavond een mobilhome ontploft. De oorzaak was een gasfles die ontplofte, vermoedelijk door een gaslek. De eigenaar van de mobilhome was net naar buiten gestapt op hem in de garage te parkeren.

Het incident gebeurde maandagavond rond 17.30 uur in een doodlopende straat. De mobilhome stond voor de deur geparkeerd van de bewoners. Plots volgde een luide knal die de hele straat opschrikte. De eigenaar was net naar buiten gestapt om de wagen in de garage te zetten, waardoor hij lichtgewond raakte aan zijn hand.

De mobilhome zelf was 19 jaar oud, maar had nog geen grote incidenten meegemaakt. “Ik weet niet wat ik nu moet doen", klinkt het. “Ik ben wel verzekerd, maar het is nog onduidelijk wat ik hier van zal krijgen.” De eigenaar begon meteen de brokstukken in zijn voortuin en op straat op te ruimen. Schade aan zijn woning of andere huizen was er gelukkig niet. De man beseft wel dat hij een goede engelbewaarder heeft gehad. “Enkele seconden later en ik was er mogelijk niet meer geweest. Ik ben opgelucht dat ik het nog kan navertellen.”

De brandweer kwam ter plaatse met een ploeg om alles los te koppelen. “Op die manier was er geen gevaar meer dat de mobilhome in brand zou vliegen. Gelukkig is dat niet gebeurd, anders was de schade nog veel groter en had ook het huis misschien vuur gevat", klinkt het bij de brandweer. De straat was tijdens de interventie een tijdlang afgesloten.