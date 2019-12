Minister maakt 14.877 euro vrij voor stookplaatsrenovatie ‘t Kasteeltje Claudia Van den Houte

02 december 2019

18u58 0 Denderleeuw Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) maakt 14.877 euro vrij voor de renovatie van de stookplaats van ’t Kasteeltje in Denderleeuw.

Via de campagne ‘overal stroomversnellers’ van de Vlaamse overheid kon Denderleeuw energie-investeringsprojecten indienen. Burgers werden via een online platform vervolgens opgeroepen om te stemmen op hun favoriete project. Zodra minstens één procent van de inwoners van de gemeente een stem had uitgebracht op een project, kon de gemeente aanspraak maken op subsidies. “De uitdagingen op vlak van klimaat en energie zijn groot. Als gemeente moeten we ons steentje daaraan bijdragen”, zegt Geert Van Cauter, fractievoorzitter van N-VA Denderleeuw.

“Als we de energietransitie willen realiseren, moeten de bevolking, ondernemingen en de overheid de handen in elkaar slaan. Als Vlaamse regering geven we lokale projecten met draagvlak bij de bevolking een duwtje in de rug”, aldus Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.