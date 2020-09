Mike Smet: “Er is heel veel talent aanwezig binnen deze spelersgroep” Jan Van Lijsebeth

10 september 2020

22u40 0 Denderleeuw Eersteprovincialer Bertem-Leefdaal mag voor FCV Dender, dat met het aantrekken van spits Esteban Casagolda (Roeselare) zijn ambities kracht bijzette, geen obstakel vormen om een bekerronde verder te geraken. Nieuwkomer Mike Smet is overtuigd van de kwaliteiten van de groep, maar is wel op zijn hoede. “Het wordt toch wel opletten geblazen, want vorige week klopten de Vlaams-Brabanders Tubeke.”

De ex-speler van onder meer Eendracht Aalst, Beerschot en Dessel Sport voelt zich bij Dender al helemaal ingeburgerd.

“Na de eerste oefenwedstrijd op VK Ninove met publiek had ik meteen een goed contact met de supporters” geeft de rechtsback aan. “Het leek net of ik al jaren bij de club speelde. Dit is echt een fantastische club met heel veel potentieel. Alles is aanwezig om een stap hogerop te zetten. De accommodaties en de omkadering zijn top. Op training heb ik gemerkt dat er zeer veel talent aanwezig is. We kunnen met deze groep zeer ver geraken, al wil ik niet te ver vooruit kijken. Eerst concentreren we ons op de beker en later op de competitie.”

De komende tegenstander speelt naar verluidt op een klein synthetisch veld. Dat wordt aanpassen.

“Op training zijn deze week duidelijke afspraken gemaakt hoe we het moeten aanpakken. Er zal weinig ruimte zijn, maar daar moeten we maar de oplossingen voor vinden. We willen in de beker zeker doorgaan, want dat is de beste voorbereiding op de competitie.”

Coach Regi Van Acker loopt als een rode draad doorheen je carrière. Je had hem als trainer bij Aalst en hij haalde je naar Dessel en nu ook naar FCV Dender.

“Bij Aalst speelde ik inderdaad onder onze huidige coach. Hoewel hij me naar Dessel haalde, had ik hem bij de Kempense club niet als trainer, want hij vertrok naar SK Deinze. Zelf speelde ik vier jaar bij Dessel en voor de coronacrisis kreeg ik een voorstel om mijn contract met twee jaar te verlengen. Nadien hoorde ik niets meer van de club. Er moest ingeleverd worden en men ging er vanuit dat ik hiermee niet akkoord zou gaan. Toen Dender op de proppen kwam, heb ik niet geaarzeld.”

De keuze voor een transfer naar Dender is op praktisch vlak zeker niet de gemakkelijkste, want je woont in Westmalle.

“Ik werk bovendien in de Antwerpse haven. Ik begin om 5 uur ‘s mogens en moet om 4 uur uit de veren. De combinatie met het voetbal lukt wel omdat ik rond 13.15 uur gedaan heb met werken, maar het zijn uiteraard wel zware dagen.”