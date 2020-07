Meisje (10) aangereden terwijl ze aan het fietsen was Koen Baten

02 juli 2020

18u50 0 Denderleeuw In de Rodenbachstraat in Denderleeuw is donderdagavond rond 17 uur een 10-jarig meisje in aanrijding gekomen met een personenwagen. Het meisje werd opgeschept en kwam op de voorruit terecht van de wagen.

Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk. Het meisje werd opgeschept door de wagen en kwam daarna op de grond terecht. Ze raakte gewond, maar is er niet erg aan toe. Het voertuig raakte wel aanzienlijk beschadigd door de aanrijding. Het fietsertje werd overgebracht naar het ASZ in Aalst waar ze verder verzorgd zal worden.