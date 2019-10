Meesteroplichter moet dertig maanden in cel, nadat hij ettelijke personen duizenden euro’s armer maakt Nele Dooms

10 oktober 2019

17u10 1 Denderleeuw Christoph V. (46) uit Denderleeuw mag een beroepsoplichter worden genoemd. Hij werd door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden effectief, een boete van 4.000 euro én een beroepsverbod van vijf jaar.

De man is schuldig bevonden aan oplichting van een hele reeks bedrijven en personen. Die maakte hij duizenden euro’s armer. V. ging telkens op dezelfde manier te werk: hij bestelde voor grote sommen aan auto-onderdelen en -toebehoren en eens hij die had ontvangen, verkocht hij die meteen weer door via tweedehandswebsites. Zelf betaalde hij de leveranciers niet.

V. daagde niet op tijdens zijn proces om zich te verantwoorden. Hij werd bij verstek veroordeeld. Enkele van zijn slachtoffers stelden zich wel burgerlijker partij. “We leverden in totaal zeventien keer een hele reeks goederen. Dat was goed voor in totaal 25.000 euro, maar we zagen nooit onze centen”, klonk het bij één van hen. “V. was er specialist in om ons aan het lijntje te houden.”

Ook andere slachtoffers getuigden op dezelfde manier. Eén van hen wilde op V. een beroep doen om zijn oldtimer opnieuw te laten spuiten. Tot twee keer toe liet de beklaagde zich daarvoor een voorschot van 1.000 euro betalen, maar van de opknapbeurt kwam nooit iets in huis. V. verdween met de noorderzon en het slachtoffer hoorde niets meer van hem.