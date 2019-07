Meer mensen op de fiets en energiepremies: gemeente werkt aan klimaatdoelstellingen Claudia Van den Houte

11 juli 2019

23u45 0 Denderleeuw Het gemeentebestuur heeft ruim een jaar na de goedkeuring van het Klimaatplan al enkele acties in de praktijk omgezet. Het Klimaatplan heeft als doel om de CO2- uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen.

Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld energiepremies aanvragen voor het plaatsen van vloer-, muur- en dakisolatie, hoogrendementsglas, een zonneboiler of voor een hemelwaterinstallatie. “In de periode van januari tot juni werd hier 82 keer gebruik van gemaakt, goed voor een totaal bedrag van 12.189 euro”, zegt schepen van Klimaat Andy Depetter (Groen). “We willen onze inwoners nog meer aanmoedigen om deze premies aan te vragen.”

Het bestuur zet ook in op het STOP-principe (Stappen , Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens). Zo wil de gemeente meer mensen op de fiets krijgen. “Daarom werd er aan het Kasteeltje een overdekte fietsenstalling geplaatst”, vertelt Schepen voor Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Daarnaast werd er een laadpaal voor elektrische wagens geplaatst aan het Welleplein. Ook in de Moreelstraat en aan het Walleken is er één te vinden. Tot slot starten we binnenkort met een e-bikeproject bij het gemeentepersoneel.”

Verder werd het geboortebos uitgebreid met zo’n 230 bomen, wordt de openbare verlichting stelselmatig vervangen door led-verlichting en worden de oude verwarmingsketels in ’t Kasteeltje vervangen door nieuwe condenserende verwarmingsketels. De nieuwe brandweerkazerne en het gebouw voor de gemeentelijke technische dienst zullen verwarmd worden door een biomassaketel.