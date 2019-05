Meer dan één op vier in Denderstreek stemt Vlaams Belang Claudia Van den Houte Frank Eeckhout Rutger Lievens

27 mei 2019

13u39 16 Denderleeuw Meer dan één op vier inwoners van de Denderstreek heeft voor Vlaams Belang gestemd tijdens de Vlaamse verkiezingen. In bijna alle steden en gemeenten in onze regio is Vlaams Belang de grootste partij.

In de vier kantons in onze streek - Aalst, Herzele, Ninove en Geraardsbergen - scoort Vlaams Belang telkens het hoogst voor het Vlaams parlement. Als we naar de resultaten per gemeente kijken, dan is Vlaams Belang in acht van de tien Dendergemeenten de grootste partij. Alleen in Aalst scoort de partij even hoog als N-VA (26,3 procent) en in de gemeente Herzele moet Vlaams Belang (23,4 procent) Open Vld (28,9 procent) nog laten voorgaan.

In zeven van de tien Dendergemeenten stemden meer dan één op de vier inwoners voor Vlaams Belang. Topscores haalde de partij in Ninove (39,7 procent), Denderleeuw (34,7 procent) en Haaltert (30,9 procent). “In oktober zagen we al een voorbode in Ninove en Denderleeuw. Dat heeft zich nu verder gemanifesteerd in de rest van de streek en in Vlaanderen”, zegt Kristof Slagmulder uit Denderleeuw, die nu Vlaams parlementslid wordt voor Vlaams Belang. “De mensen zijn het beu dat er niet naar hen wordt geluisterd. Ze hebben in oktober een signaal gegeven, maar daar werd geen rekening mee gehouden. Verder zijn migratie en veiligheid thema’s die erg spelen in de Denderstreek, maar ook sociale thema’s zoals pensioenen”, aldus Slagmulder.

Migratie

“Ik heb dit voelen aankomen”, reageert Carina Van Cauter (Open Vld), lijsttrekker voor het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen. “De mens op de straat gooit illegaliteit, vluchtelingen en migratie op één hoop. Voor hen zijn dat allemaal allochtonen die komen profiteren van onze sociale zekerheid, die ervoor zorgen dat we langer moeten werken en zorgen dat onze pensioenen niet omhoog kunnen. De mensen geloven niet als wij zeggen dat dit niet zo is. Ze geloven enkel wat ze zien. Dat één Vlaming op vier niet wil werken, waardoor we migratie nodig hebben, willen de mensen niet zien. Daar heeft de Vlaming duidelijk geen boodschap aan.”

“Daarom moeten we migratie aanpakken bij de bron: de buitengrenzen van Europa. Die moeten dicht. Daar moeten de controles veel strenger worden. Ook de routes van mensensmokkelaars moeten lamgelegd worden. En illegalen die hier in ons land opgepakt worden, moeten ook effectief het land uitgezet worden. Hen met een uitwijzingsbevel terug de straat opsturen, werkt niet. Daarnaast is het belangrijk dat de capaciteit in onze gevangenissen sterk uitgebreid wordt zodat alle effectieve gevangenisstraffen, ook die van enkele maanden, kunnen uitgevoerd worden. Alleen als we zo’n een beleid voeren, kan de opmars van Vlaams Belang gestopt worden”, meent Van Cauter.

“In Aalst en omgeving zijn we een no-nonsensevolkje”, verklaart de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese het succes van Vlaams Belang in de streek dan weer. “Alles is zwart of wit. Je hebt natuurlijk ook ons fabrieksverleden dat een rol speelt. Iedereen die met een logisch verhaal op de proppen komt, kan hier winnen. Kijk naar priester Daens”, zegt D’Haese (N-VA).

Scores voor Vlaams Belang per gemeente voor Vlaamse verkiezingen:

Ninove: 39,7%

Denderleeuw: 34,7%

Haaltert: 30,9%

Geraardsbergen: 29,6%

Erpe-Mere: 27,3%

Aalst: 26,3%

Lede: 25,5%

Sint-Lievens-Houtem: 24%

Lierde: 24%

Herzele: 23,4%