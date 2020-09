Meer dan één miljoen euro Vlaamse subsidies naar twee Denderleeuwse scholen Claudia Van den Houte

29 september 2020

17u42 6 Denderleeuw Meer dan één miljoen euro financiële steun van Vlaanderen gaat naar twee Denderleeuwse scholen.

Vlaanderen investeert bijna twee miljoen euro in 26 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Het Leonardo College in Denderleeuw krijgt 988.000 euro capaciteitsmiddelen voor een nieuwbouwvolume met negen klaslokalen, een onthaal en een directiebureau. De Vrije Basisschool Welle ontvangt 100.717,60 euro voor verbouwingswerken. “Het is belangrijk dat leerlingen en leerkrachten in een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur les kunnen krijgen en geven”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.