Maximaal tien personen en mandje gebruiken verplicht in bib die maandag heropent Claudia Van den Houte

04 juni 2020

13u07 1 Denderleeuw De bibliotheken openen op maandag 8 juni opnieuw. Ook in Denderleeuw worden er een aantal voorzorgsmaatregelen genomen.

Zo mogen maximaal tien bezoekers tegelijk aanwezig zijn in de bibliotheek en zal iedereen verplicht worden om een mandje te gebruiken en de handen te ontsmetten. In het gebouw wordt ook een looproute uitgetekend. “Momenteel worden er heel wat aanpassingen doorgevoerd om het bibliotheekbezoek zo veilig mogelijk te maken: er worden extra plexischermen aangebracht, we voorzien in een afzonderlijke in- en uitgang, de ingeleverde materialen worden drie dagen in quarantaine geplaatst en de leeszaal wordt afgesloten”, zegt schepen van Bibliotheek Alberic Sergooris (CD&V). “Ook de publiekscomputers zullen niet toegankelijk zijn. We vragen ook alle bezoekers een mondmasker te dragen en hun bezoek zo kort mogelijk te houden. Betalingen zijn enkel elektronisch mogelijk via Bancontact.”

De voorbije weken was er een afhaalpunt, maar nu de bib opnieuw opent, stopt die noodwerking. “We kregen herhaaldelijk signalen dat de bibliotheek gemist werd door de gebruikers. Het afhaalpunt kwam hieraan tegemoet, maar heel wat bibliotheekleden vinden het toch belangrijk om zelf langs te komen”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB).