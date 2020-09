Martine start petitie tegen nieuw circulatieplan in stationsomgeving Claudia Van den Houte

28 september 2020

20u45 1 Denderleeuw Martine Guldemont start een petitie tegen het nieuwe circulatieplan in wijk Leeuwbrug in de stationsomgeving dat vorige week werd ingevoerd en waar er heel wat kritiek op komt.

Met de invoering van het circulatieplan op 21 september werd er in verschillende straten eenrichtingsverkeer ingevoerd en werden de Kruisstraat en Bosstraat fietsstraten. Schepen van Mobiliteit Yves De Smet vertelde eerder al dat het voorstel voor het circulatieplan werd besproken op een infovergadering waarop de hele wijk Leeuwbrug was uitgenodigd en dat 80 procent van de opmerkingen van de buurtbewoners werden weerhouden in het uiteindelijke plan. Toch werd er volgens Martine Guldemont te weinig geluisterd naar de bewoners. “Ik was zelf niet aanwezig op de infovergadering, maar ik heb van mensen die wel aanwezig waren gehoord dat tegenargumenten gewoon van tafel werden geveegd. De gemeente luistert niet.”

Er schort volgens haar - en heel wat andere bewoners - één en ander aan het circulatieplan. “Het nieuwe circulatieplan wil vooral de fietsers gelukkig maken en dat is op zich geen probleem, maar in de Sterrenboslaan, die breed genoeg is, wordt bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer ingevoerd, terwijl in de Jan Verhavertstraat, wél een smalle straat, het tweerichtingsverkeer van kracht blijft. Het grootste probleem is dat er veel moet worden omgereden. Dat was al zo toen er werken in de buurt werden uitgevoerd, maar nu is het een permanente situatie. Bovendien rijdt er nu nog meer verkeer voorbij aan het Koninklijk Atheneum, waar het verkeer op bepaalde momenten sowieso al opstopt. Het betekent dus meer gevaar voor schoolgaande kinderen. Sinds de invoering van het circulatieplan rijdt er ook meer zwaar verkeer door de Jan Verhavertstraat, die bijna een autosnelweg is geworden”, aldus Martine, die zelf op de hoek van de Jan Verhavertstraat en Van Lierdestraat woont.

Daarom start ze met een petitie die de komende dagen zal rondgaan. “We willen tonen dat we niet tevreden zijn met het circulatieplan en dat er een aanpassing moet gebeuren.” Schepen De Smet stelde eerder al dat mensen nog moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, maar dat als zou blijken dat er situaties zijn die verkeerd werden ingeschat, het bestuur die opnieuw wil bekijken.