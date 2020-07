Man uit Dender gered door brandweerman en politieagent Koen Baten Tom Vierendeels

02 juli 2020

12u21 22 Denderleeuw In de Kasteelstraat in Denderleeuw op de grens met Liedekerke hebben een brandweerman en politieagent een man gered die in de Dender was terechtgekomen. Een getuige zag hoe de man in het water zat en verwittigde meteen de hulpdiensten die de man tijdig konden helpen.

Het incident deed zich voor omstreeks 7 uur donderdagochtend. Een man was er in het water gesprongen aan de sluis in Denderleeuw, maar dit werd snel opgemerkt door iemand die in de buurt was. “Een brandweerman en iemand van onze politiezone zijn zonder aarzelen in het water gesprongen en konden de man op het droge krijgen", zegt Wim Van Vaerenbergh van de politiezone Denderleeuw/Haaltert.

De man zelf werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Er wordt mogelijk een procedure opgestart om de brandweerman en de agent te eren voor hun reddingsactie, maar dit zal nog verder bekeken worden.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.