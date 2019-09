Magneetvissers riskeren 1.500 euro boete na bovenhalen obus Koen Baten

22 september 2019

15u36 12 Denderleeuw Aan het sas in Denderleeuw hebben twee magneetvissers uit Aalst deze middag een obus uit het water gehaald. Beide personen waren daar rond de middag begonnen met magneetvissen en haalden na een tijdje de obus boven. Meteen werd de politie verwittigd en kwam DOVO later op de namiddag ter plaatse om de bom te verwijderen. De politie stelde een pv op omdat het bij wet verboden is en omdat ze willen waarschuwen. “Mensen weten vaak niet wat ze bovenhalen en wat het kan teweegbrengen", aldus de commissaris ter plaatse.

Het was kort na 12.00 uur dat Jimmy Duarte en David Pieraerts beet hadden aan het sluizencomplex in Denderleeuw. Toen ze hun vangst boven haalden waren ze enorm geschrokken. Ze legden de bom langs de kade. Ook de sluiswachter kwam meteen ter plaatse en verwittigde de politie. Zij schermden de plaats af met een lint en verwittigde DOVO, die rond 14.30 uur ter plaatse kwamen om de bom mee te nemen naar Leuven. Het gaat om een Obus van Duitse makelij uit de Tweede Wereldoorlog. De bom had ongeveer een diameter van 10 centimeter.

Magneetvissen is bij wet verboden, tenzij je een erkenning hebt. De politie maakt dan ook van deze situatie gebruik om alle magneetvissers te waarschuwen. “Mensen lopen hier een enorm risico mee", klinkt het. “Niet alleen de vissers zelf, maar ook de omwonenden. Wat als de bom ontploft. Het is nodig om te waarschuwen en een signaal te geven dat dit levensgevaarlijk is", klinkt het. De politie heeft dan ook een proces verbaal opgesteld en zal dit doorgeven aan de Vlaamse Overheid. “Het is hun bevoegdheid om zich hierover uit te spreken, maar beide vissers riskeren een boete tot 1.500 euro. Ik hoop dat we met deze beslissing kunnen voorkomen dat het een trend wordt zoals in Nederland.”

Onder de indruk

De vissers zelf zijn danig onder de indruk van de boete die ze riskeren. “Wij stoppen er meteen mee. Dit was nooit onze bedoeling. We wilden gewoon oud ijzer opvissen, maar geen bommen", zegt Jimmy. Op 26 augustus haalde Jimmy ook al eens kogels boven in een zak van Delhaize aan de Dender in Aalst. “Dat was toen redelijk onschuldig, maar nu kon ik door een ontploffing mogelijk het leven laten. Ik ben een vader van twee kinderen en dat wil ik niet riskeren. Ook het feit dat de boete zo hoog kan oplopen is natuurlijk een goede motivatie om het magneetvissen vaarwel te zeggen", klinkt het. Ook David is niet van plan nog een magneet in het water te gooien. “Wij hebben ons lesje wel geleerd, ons zien ze hier niet meer terug", klinkt het.