Luc gaat met befaamde varkenskop naar huis tijdens Sint-Antoniuskermis Claudia Van den Houte

19 januari 2020

15u36 5 Denderleeuw De befaamde varkenskopverkoop tijdens de folklore Sint-Antoniuskermis heeft zondag opnieuw veel volk gelokt naar het dorpsplein van Iddergem.

De varkenskopverkoop tijdens het naamfeest van Antonius is al uitgegroeid tot één van de bekendste gebeurtenissen in Iddergem. Ook nu daagden er terug heel wat ‘Eregemnaren’ en inwoners van omliggende gemeenten op. Er werd een recordaantal bonnetjes verkocht voor de varkenskopverkoop. Nadat er vorig jaar al 500 bonnetjes de deur uitgingen, werden er dit jaar 750 gedrukt. Ook die waren allemaal uitverkocht. De opbrengst van de bonnetjes gaat samen met de opbrengst van de vlaai, jenever, wafels en sirooptabletten die de Heemkundige Kring Iddergem verkocht naar de vzw Schoonderhage.

Volksfiguur Gerrit Borreman zorgde opnieuw voor heel wat vertier tijdens de varkenskopverkoop. Hij speelt elk jaar in op lokale gebeurtenissen en deelt kwinkslagen uit aan dorpsfiguren. De varkenskop werd dit jaar gewonnen door Luc Linthaut. Hij is afkomstig van Aalst en woont nu in Denderhoutem. “Het is de eerste keer dat ik de varkenskopverkoop bijwoonde”, vertelt Luc. “De cafébazin van mijn stamcafé, café Rembrandt in Denderhoutem, had me uitgenodigd om mee te gaan. Ik vind het een tof en gezellig feest. Het dorp leeft echt. De varkenskop krijgt een plaatsje in het café.” Luc ontving ook waardebons geschonken door de Iddergemse beenhouwers.