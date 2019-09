Lokaal vzw Waka Waka moet opnieuw tijdelijk dicht Claudia Van den Houte

05 september 2019

19u25 1 Denderleeuw Vzw Waka Waka moet opnieuw tijdelijk de deuren sluiten na overlast.

De vzw moest haar lokaal in de De Nayerstraat in december al sluiten na verschillende klachten rond overlast, maar sinds april was het terug open. Ruim twee weken geleden klaagden de omwonenden nog over onder meer afval en lawaaihinder. Met een besluit van de burgemeester werd er nu opnieuw een tijdelijke sluiting van een maand opgelegd. “In het verleden hebben we met Waka Waka vzw over deze problematiek al een aantal hoorzittingen georganiseerd, met tijdelijke sluitingen tot gevolg”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). “Bepaalde onregelmatigheden werden nu opnieuw vastgesteld. Bovendien ontvingen we het bericht dat het FAVV de toelating tot detailhandel in voedingsmiddelen introk. Daarom werd er beslist om opnieuw in te grijpen en Waka Waka vzw tijdelijk te sluiten. Er werd hen expliciet opgelegd om geen dranken ter plaatse meer te consumeren. Indien de uitbaters zich hier niet aan houden, zal het gemeentelijk horeca-reglement van toepassing worden, wat uiteraard strengere voorwaarden met zich meebrengt.”

Kristof Slagmulder van Vlaams Belang had voor de gemeenteraad van donderdagavond een interpellatie ingediend om de sluiting te eisen. “Hoog tijd om deze zaak definitief te sluiten”, vindt hij.