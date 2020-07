Lise fleurt gemeentelijke gebouwen op met illustraties Claudia Van den Houte

08 juli 2020

19u08 0 Denderleeuw Illustratrice en cartoonist Lise Vanlerberghe heeft de gemeentelijke gebouwen in Denderleeuw opgefleurd met haar illustraties.

Ze nam onder meer het Kasteeltje, het Koetshuis, het Huis Van Het Kind, de chirolokalen, Den Breughel, het gemeentehuis, de sporthal, de scoutslokalen en jeugdhuis Stam X in Denderleeuw, en de gemeenteschool en de vestiging van Schoonderhage in Iddergem al onder handen. Woensdag bracht ze illustraties aan op de ramen van de bibliotheek. Deze week zijn ook onder meer nog de gemeenteschool in Welle, het Atheneum en de Palaver aan de beurt.

“Vanuit de gemeentediensten kregen ik de vraag om raamtekeningen te maken op de gemeentelijke gebouwen”, vertelt Lise Vanlerberghe, die in Gent woont. “Het is de bedoeling om Denderleeuw een beetje op te fleuren tijdens de zomer en wat kleur te brengen in het straatbeeld. Ik word regelmatig gevraagd voor raamtekeningen, maar ik mocht nog nooit ergens alle gemeentelijke gebouwen opfleuren. Het maakt deel uit van het project ‘Kunst achter glas’.” In Schoonderhage kreeg ze hulp van de bewoners en in de bib van kinderen om tekeningen in te kleuren.

De illustraties zijn aangepast aan de locatie. Zo vind je bijvoorbeeld tekeningen van spelende kinderen op de ramen van scholen en mensen die boeken dragen op de ramen van de bib. “De tekeningen zijn prachtig”, vindt bibliothecaris Mirjam Sonck. “Het is fijn dat ze helemaal in het boekenthema zijn gemaakt en dat er ook humor in verwerkt zit. We zijn ook onder de indruk van de snelheid waarmee ze de illustraties maakt.”

Meer info over Lise via www.lisevanlerberghe.com.