Life coach Carine start met rouw- en verliescafés in Denderleeuw Claudia Van den Houte

18 februari 2020

16u02 0 Denderleeuw Life coach Carine De Bolle start met rouw- en verliescafés in Denderleeuw.

Ze doet dat in samenwerking met vzw Rouw- en Verliescafé Vlaanderen, die over heel Vlaanderen zo’n initiatieven wil organiseren. “Het is de bedoeling om lotgenoten die met verlies geconfronteerd worden samen te brengen”, vertelt Carine De Bolle. Zij begeleidt als rouw- en verliescoach kinderen en volwassenen bij rouwverwerking of verlies. “Er zal vier keer per jaar een rouw- en verliescafé worden georganiseerd, telkens rond één bepaald thema, bijvoorbeeld partnerverlies of echtscheidingen. We nodigen hiervoor een (ervarings)deskundige uit om over dit thema te komen spreken. Daarna is er tijd voor de mensen om verhalen uit te wisselen bij een drankje. We hopen zo het taboe rond de dood te doorbreken.”

Het eerste rouw- en verliescafé in Denderleeuw vindt plaats op vrijdag 24 april om 19 uur in de foyer van Den Breughel op het Dorp.