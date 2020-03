Liefdesbrief van Wellenaar uit 1959 duikt op in het Antwerpse: “Intussen al bijna zestig jaar getrouwd” Claudia Van den Houte

27 maart 2020

20u28 7 Denderleeuw Gunther Bols uit het Antwerpse Kapellen was net zoals zovele mensen in deze coronatijden bezig aan het opruimen in huis, toen hij tussen de paperassen een liefdesbrief ontdekte uit 1959. Die bleek van de hand van William De Kock-De Bruyn uit Welle en was gericht aan zijn geliefde Lydia. William en Lydia zijn intussen bijna zestig jaar getrouwd. “Ik schreef heel wat liefdesbrieven naar Lydia toen ik in het leger zat”, vertelt William.

De liefdesbrief/-tekening zat tussen een hoop plannen van modelbouw, die Gunther meer dan tien jaar geleden kocht op de ‘grootste garageverkoop/rommelmarkt van Vlaanderen’ in Welle. “Ik ben geïnteresseerd in modelbouw van vroeger en verzamel daarover plannen en boeken”, vertelt Gunther. “Ik herinner me nog dat ik van een verkoper op de garageverkoop in Welle heel wat plannen op de kop heb kunnen tikken. Ik ging met een plastic zak boordevol plannen mee naar huis. Ik heb daar toen wat in gebladerd, maar ik heb de inhoud nooit grondig bekeken.” De zak belandde in een kast en kwam na tien jaar terug tevoorschijn, toen Gunther zijn kasten aan het opruimen was.

“Door de coronacrisis ben ik technisch werkloos en zit ik enkele weken huis. Daardoor ben ik alles beginnen sorteren. Zo kwam er een klein mapje tevoorschijn met luchtfoto’s en de liefdesbrief. Ik schrok mij een ongeluk toen ik die vond.” Op de achtergrond van de foto’s stond de naam William De Kock-De Bruyn. De liefdesbrief uit 1959 was ook ondertekend door William. Gunther plaatste een bericht op de Facebookpagina ‘Ge zetj va Welle alske...’ om William te vinden. Zijn vraag kreeg snel gehoor. “Al na vijf à zes uur wist ik wie hij precies was.”

Liefde op het eerste zicht

William De Kock-De Bruyn woont in de Broekstraat in Welle en is intussen al bijna zestig jaar getrouwd met Lydia (allebei 80 jaar), de vrouw aan wie zijn brief was gericht. “Toen ik van 1958 tot 1959 dertien maanden in het leger zat, in Duitsland, heb ik wel dertig liefdesbrieven geschreven naar Lydia”, vertelt William. “We kenden elkaar nog maar een week toen ik naar het leger moest. We hadden elkaar ontmoet op de expo 58 in Brussel. Ik was er met mijn ouders, zij met een vriendin. Het was liefde op het eerste gezicht.” William viel al heel snel in de smaak bij zijn schoonmoeder. “Zij had Lydia aangeraden: ‘dat is een goede man, die moet je nemen’”, lacht William. Het koppel trouwde op 16 september 1961 en kreeg een dochter. Intussen hebben ze ook twee kleinkinderen.

William is al heel zijn leven gepassioneerd door modelbouw en modelvliegen. “Ik ben zelfs nog Belgisch kampioen modelvliegen geweest. Ik ging regelmatig modelvliegen op de vliegterreinen in Heldergem en Denderleeuw. Ik was bijna piloot geworden, maar toen ik voor het behalen van mijn vliegbrevet de man voor mij zag crashen met zijn vliegtuig, dat in brokken uit elkaar lag, heb ik gezegd: ‘Het spijt me, maar ik heb een vrouw en een kind. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op’. De man die gecrasht was, is dan toch nog piloot geworden, maar voor mij is het bij modelvliegen gebleven.”

Terug naar Welle

Hij is verbaasd dat zijn liefdesbrief nu in het Antwerpse is opgedoken. “Dat is vreemd. Alles is blijkbaar mogelijk.” Gunther zegt ervoor te zullen zorgen dat de brief weer bij William terechtkomt. “Een vrouw die hier het nabijgelegen shoppingcenter beheert, beheert ook een shoppingcenter in Aalst. Misschien kan hij zo tot in Welle geraken. Dat zien we nog wel. De brief hoort allesinds thuis in Welle. William heeft er duidelijk veel werk in gestoken.”