Lichtgewonde bij frontale aanrijding op Steenweg Koen Baten

28 februari 2020

19u54 4 Denderleeuw Op de Steenweg in Denderleeuw, ter hoogte van het kruispunt met de Anjelierlaan zijn twee voertuigen vrijdagavond frontaal met elkaar gebotst. Bij het ongeval raakte één iemand gewond.

Het ongeval gebeurde rond 19 uur ter hoogte van het kruispunt. Twee voertuigen kwamen er frontaal in aanrijding met elkaar. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Beide voertuigen liepen zware schade op en zijn niet meer rijvaardig. Bij het ongeval raakte een bestuurster gewond. Er was lichte verkeershinder.