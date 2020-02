Lichtgewonde bij aanrijding tussen twee voertuigen Koen Baten

28 februari 2020

15u26 0 Denderleeuw Op de Wellestraat in Denderleeuw aan de Kemelbrug is deze ochtend een man lichtgewond geraakt na een aanrijding. Het kwam tot een aanrijding tussen twee voertuigen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde vanochtend voor 7.00 uur. Twee voertuigen kwamen er op de brug in aanrijding met elkaar. Mogelijk speelde de gladheid een rol in het ongeval. Een inzittende raakte lichtgewond bij de aanrijding. De voertuigen raakten wel beschadigd. Door het ongeval was de brug in beide richtingen een half uur lang afgesloten voor het verkeer.