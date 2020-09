Lennerd Hens: “We zijn versterkt ten opzichte van vorig seizoen” Jan Van Lijsebeth

13 september 2020

12u10 0 Denderleeuw Opdracht volbracht. Dat is de enige conclusie die er uit de eerste bekeropdracht van FCV Dender kan getrokken worden. VC Bertem-Leefdaal was zoals verwacht een stevige opponent die zich niet zo maar opzij liet zetten. De blauwhemden hadden aan één doelpunt van Hens voldoende om de sterk aanklampende Vlaams-Brabanders opzij te zetten.

De matchwinnaar gaf grif toe dat het een moeizame zege werd. “Op een klein synthetisch veld hield de thuisploeg het goed gesloten, zodat we te weinig ruimte hadden om in ons spel te komen”, zei de aanvallende middenvelder. “Het was lange tijd zoeken naar een gaatje in de defensie. We creëerden een paar kansjes, maar konden ze aanvankelijk niet benutten. Na een mooie actie van Van Oudenhove kon ik de score openen. Dat doelpunt werkte bevrijdend. We speelden de wedstrijd op een volwassen manier uit en haalden het verdiend.”

Dender moest de klus klaren met een onthoofde aanval. Alleen de jonge Ngongo was beschikbaar.

“Onze youngster deed het niet onaardig”, gaf Hens aan. “Hij is niet langer meer een jong talent dat af en toe eens komt piepen in het eerste elftal. We rekenen op hem als een volwaardige A-kernspeler. Intussen is het wachten op nieuwkomer Casagolda, die een meerwaarde moet betekenen. De cupmatch kwam voor de jongste aanwinst na amper twee trainingen vanzelfsprekend nog te vroeg. Valcke (last aan de adductoren), Mfumu (hamstringsblessure) en M’Barki (geschorst) waren evenmin inzetbaar. Als we die jongens kunnen recupereren, dan zijn we offensief gewapend om de strijd aan te gaan. Ten opzichte van vorig seizoen zijn we zeker versterkt. Achterin kennen Smet en Vanbelle met hun ervaring het klappen van de zweep. Het middenveld, dat intact is gebleven, bewees vorig seizoen al zijn degelijkheid. Er is een goede mix aanwezig van spelers met veel maturiteit en jonge talenten. Vooraf uitgesproken ambities uitspreken, wil ik niet doen, maar het is uiteraard de bedoeling dat we zo hoog mogelijk mikken.”

Hoewel Hens vorig seizoen tien competitiegoals lukte, kende hij nog iets te veel ups en downs. Hij wil nu constant presteren.

“De voorbereiding en de openingswedstrijd op RWD Molenbeek waren top, maar nadien volgde een terugval van de hele ploeg inclusief mezelf. Er rezen toen wat problemen binnen de club, maar sedert de komst van coach Van Acker geraakten we terug op het goede spoor. Jammer genoeg werd competitie als gevolg van de coronacrisis afgebroken. Nu moeten we de draad terug oppikken.