Leerlingen trakteren leerkrachten op applaus en zorgen voor verrassing tijdens ‘Dag van de Leerkracht’ Claudia Van den Houte

06 oktober 2020

10u25 1 Denderleeuw In het GO! Atheneum Denderleeuw werd de ‘Dag van de Leerkracht’ gevierd, een dag waarop er wereldwijd wordt stilgestaan bij het belang van onderwijs.

De leerkrachten stonden die dag dan ook centraal. De dag ging voor hen van start met een koffiekoek in de leraarskamer. Daar werden boodschappen van ouders en leerlingen opgehangen. Tijdens de middag werden de leraren getrakteerd op een belegd broodje. Ook de leerlingenraad droeg zijn steentje bij. Zo bekleedden zij de deur van de leraarszaal met hartjes en positieve boodschappen én trakteerden ze de leraren op een applaus.

“Onze leraren zorgen elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs, in de klas en/of vanop afstand, en we willen hen hier dan ook vandaag extra voor bedanken”, aldus Liesbeth Hoffelinck van het GO! Atheneum Denderleeuw.