Leerlingen KAD maken kennis met Smartschool en werken rond verbondenheid op eerste schooldag

01 september 2020

16u39 0 Denderleeuw De eerstejaars van het Koninklijk Atheneum Denderleeuw (KAD) op de campussen in Denderleeuw en Liedekerke én de derdejaars op de campus Kouterbaan werden naar jaarlijkse gewoonte op de eerste schooldag ontvangen via een onthaalproject.

De leerlingen werden uitgebreid ondergedompeld in de werking van Smartschool en het digitaal leer- en taalportfolio. “Ook verbondenheid en welbevinden dragen wij hoog in het vaandel”, zegt Tina Van der Stock, directeur van het GO! Atheneum Denderleeuw. “Al op de eerste schooldagen is er ruimte voor een spel rond veerkracht en weerbaarheid en wordt er in elke klas gestart met een proactieve cirkel, een werkvorm die de verbondenheid tussen de leerlingen stimuleert en het gevoel van veiligheid binnen de klasgroep bevordert. Want zich goed voelen in de klas, is het begin voor een succesvol schooljaar.”

“Nu onze leerlingen meer en meer digitaal leren werken, kunnen ook de leerkrachten niet achterblijven.” De school investeert dit schooljaar in extra opleidingen voor leraren én elke leerkracht van het KAD krijgt een eigen laptop van de school. Daarnaast wordt, na een succesvol proefproject vorig schooljaar, het BIS-project (bureau in school) verdergezet. Wie intekent voor het project, krijgt de mogelijkheid om zijn volledige takenpakket binnen de schoolmuren uit te oefenen. De school heeft een stille werkruimte gecreëerd waar deelnemers van het project tussen 7 en 18 uur kunnen werken. “Door wekelijks minstens 32 uur op school te werken, met min of meer vaste werktijden, bieden we ritme en ruimte aan, wat een positief effect heeft op de veerkracht van leraren.”