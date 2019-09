Leerlingen GO! Atheneum maken gekke kapsels en papieren vliegertjes op eerste schooldag Claudia Van den Houte

17u23 1 Denderleeuw In het GO! Atheneum Denderleeuw ging het nieuwe schooljaar op een wat andere manier van start tijdens de eerste schooldag.

Elke klasgroep startte in een proactieve cirkel. “Door regelmatig te werken met de methodiek van de proactieve cirkel werk je aan verbondenheid en een positieve klassfeer. Het is een vorm van klasgesprek waarbij iedereen leert om aandachtig en respectvol te luisteren naar elkaar. Leerlingen leren spreken in een positieve taal. Doordat iedereen aan bod komt, krijgt elke leerling de kans om over een bepaald onderwerp iets te zeggen”, aldus directeur Tina Van der Stock.

De leerlingen van het eerste jaar middenschool Denderleeuw en middenschool Liedekerke en de leerlingen van het derde jaar Atheneum Denderleeuw kregen ook leuke opdrachten zoals ‘maak een gek kapsel’, ‘bouw een kaartenhuisje van minstens drie verdiepingen’ en ‘vouw een vliegertje uit papier dat minstens vijf meter ver vliegt’.