Leerlingen basisschool De Wereldboom leren alles over dode hoek, na tragisch ongeval in Aalst Claudia Van den Houte Rutger Lievens

18 februari 2020

16u33 5 Denderleeuw De leerlingen van basisschool De Wereldboom in Welle hebben dinsdag een workshop gekregen over de dode hoek van vrachtwagens.

De workshop werd gegeven door Denderleeuwenaar Peter De Koker, de vader van een leerling en zelf vrachtwagenbestuurder. “Ik heb zelf het voorstel gedaan aan de school na het dodelijk ongeval in Aalst (waarbij een elfjarige jongen om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen, nvdr.)”, vertelt De Koker. “Zelf heb ik ook ooit bijna een gelijkaardig ongeval gehad. Dankzij de hulpmiddelen die ik had, zoals een camera die beeld én geluid opneemt, kon dat gelukkig vermeden worden. Maar het gebeurt nog elke dag dat er fietsers aan mijn cabine komen staan. Dan blijf ik staan, ook al wordt het intussen opnieuw rood licht.”

De school ging onmiddellijk op zijn voorstel in. “De leerlingen werden in de lessen al voorbereid, met een quiz, foto’s, oefeningen, de educatieve koffer van de provincie... zodat ze wisten waarover het ging”, vertelt directrice Sien De Coster. “Het ongeval in Aalst heeft iedereen geraakt. Veel van onze leerlingen komen ook te voet of per fiets naar school.”

De kinderen vonden het alvast leerrijk: “Het was interessant om alle spiegels te zien en om te zien waar je mag gaan staan of stappen en waar niet, waar de chauffeur van de vrachtwagen je ziet en waar niet”, zegt Anaïs (11) uit het zesde leerjaar. “Ik wist niet dat dat de dode hoek heette. Ik ga zelf soms te voet naar school en zal er voortaan nog meer op letten. Het zal zeker belangrijk zijn wanneer ik naar het middelbaar ga. Dan ga ik met de fiets naar school.”