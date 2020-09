Leerling gemeenteschool Welle test positief op Covid-19 Claudia Van den Houte

14 september 2020

15u58 0 Denderleeuw Een leerling van de gemeentelijke basisschool Denderleeuw in Welle heeft positief getest op Covid-19. In de school verandert er weinig, maar schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V) benadrukt nog eens het belang voor iedereen om de afstand- en hygiëneregels goed op te volgen.

Het gezin van de positief geteste leerling zit momenteel in quarantaine. De school hoeft voorlopig geen bijkomende maatregelen te nemen. “Het gaat immers om een kindje jonger dan twaalf jaar en er is geen risicocontact geweest met de leerkracht”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Op basis van het feit dat kinderen onder de twaalf jaar zelden ziek worden van het virus en geen grote verspreiders zijn, zijn er geen extra maatregelen nodig.”

“Men spreekt van een laag risicocontact, dus iedereen kan gewoon veilig naar school”, bevestigt ook schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V). “Het blijft natuurlijk zeer belangrijk om de afstandsregels te respecteren en voldoende hygiëne te hebben. De school was eerder al op de hoogte van het feit dat de moeder van twee leerlingen positief was getest. Daarop is heel het gezin getest. Eén van de twee kinderen testte ook positief.” Het gaat om een leerling van het derde leerjaar. “Het systeem begint telkens bij de huisarts. Als die weet heeft van een positieve test, verwittigt die het CLB, dat dan weer in contact staat met de scholen enzovoort.”