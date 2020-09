Leerkrachten VBS Welle verwelkomen leerlingen in labojas onder slogan ‘Iedereen professor’ Claudia Van den Houte

01 september 2020

14u54 1 Denderleeuw De leerkrachten van de Vrije Basisschool Welle in de Kerkstraat hebben hun leerlingen op de eerste schooldag ontvangen in een laboratoriumjas.

Het jaarthema van de school is immers ‘wetenschap en techniek’ en daarom is de slogan dit jaar ‘Iedereen professor!’ De juffen en meester hadden alvast hun labojas aangetrokken. Professor Marlies en professor Siemon zijn de gekke professoren die regelmatig met de kinderen proefjes zullen doen en hen ook wat uitdagingen zullen geven. “Op die manier dagen we de kindjes uit en introduceren we hen in de wondere wereld van wetenschap en techniek”, aldus het schoolteam.