Laatstejaars Leonardo College sluiten bijzonder schooljaar af met drive-inproclamatie Claudia Van den Houte

30 juni 2020

09u44 2 Denderleeuw De zesdejaars van het Leonardo College/IKSO hebben hun bijzondere laatste jaar aan de school afgesloten met een drive-inproclamatie.

Omdat proclamaties door de coronacrisis niet op de normale manier kunnen plaatsvinden, hebben verschillende scholen een proclamatie gehouden via drive-in. Aanvankelijk was de drive-inproclamatie gepland op de parking van de Stadionlaan, maar de crisiscel van de gemeente, die eerst het licht op groen had gezet, besloot uiteindelijk dat dat niet voldeed aan de richtlijnen van het departement Onderwijs die op 16 juni werden verspreid. Daarom organiseerde de school maandagavond de drive-inproclamatie op eigen terrein, aan de sportzaal in de Nieuwstraat. Om aan de richtlijnen te voldoen, werden de leerlingen ingedeeld in twee groepen, van elk vijftig leerlingen. Elke groep kwam om een ander uur. De leerlingen konden plaatsnemen op stoelen, die op voldoende afstand stonden van elkaar. Hun ouders bleven in de wagen zitten en konden de proclamatie volgen op groot scherm.

“Ik denk dat de leerlingen dit nooit zullen vergeten”, zegt directeur Nico Van den Borre. “Het heeft veel tijd in beslag genomen om alles te organiseren, maar ik ben tevreden dat we dit nog hebben kunnen organiseren. Ze hebben tenslotte al zoveel moeten missen.”