Laatste carnaval voor Danny Hertveldt als voorzitter carnavalscomité: “Blij dat ik standbeeld voor carnavalisten en ex-prinsencomité heb kunnen verwezenlijken” Claudia Van den Houte

06 maart 2020

20u49 3 Denderleeuw De 46ste carnavalsstoet rijdt zondag door de straten van Denderleeuw. Voor Danny Hertveldt wordt het zijn laatste carnaval als voorzitter van het carnavalscomité. Op 1 mei geeft hij de fakkel door aan een nog onbekende opvolger. “Het zal emotioneel zijn, maar het doet me een enorm plezier dat ik heb kunnen zorgen voor een standbeeld voor de overleden carnavalisten en voor de oprichting van een ex-prinsencomité”, zegt Danny.

Danny Hertveldt zorgde vijf jaar geleden voor een nieuw carnavalscomité. De toenmalige carnavalsraad van Denderleeuw werd volledig vernieuwd. Hij volgde Luc Sonck, alias ‘Keizer Lucky,’ op, die het na twintig jaar als voorzitter van de carnavalsraad toen voor bekeken hield. Nu stopt hij zelf als voorzitter van het carnavalscomité. “Ik heb mijn ontslag al ingediend bij het comité. De bestuursleden moeten het nog aanvaarden, maar daar zie ik geen problemen in”, vertelt Danny. “Er is nog niets beslist over wie mijn opvolger wordt. Kandidaten kunnen nog solliciteren tot 1 mei bij het comité, dat de nieuwe voorzitter zal kiezen en aanstellen.”

Carnaval is mijn kind. Ik heb er mijn hart en ziel ingestoken. Als je dan niet genoeg respect krijgt van de carnavalisten, dan doet dat pijn Danny Hertveldt

Danny stopt om verschillende redenen. “Toen ik er eraan begon, had ik gezegd dat ik het vijf jaar zou doen en daarna zou zien wat er uit de bus kwam. De samenwerking met het gemeentebestuur is niet meer optimaal. Er zijn dingen waarin ik mezelf niet kon vinden, terwijl het toch dankzij ons is dat één van de grootste evenementen in Denderleeuw wordt georganiseerd. Wij worden op zaken gewezen, anderen niet. Jammer, dat is niet hoe ik het zelf wil.” Eind vorig jaar zorgde een nieuw reglement voor de carnavalisten, op vraag van het gemeentebestuur, voor commotie in de Denderleeuwse carnavalswereld. “Dat was maar één van de druppeltjes die de emmer deed overlopen”, zegt Danny daarover. “Carnaval is mijn kind. Ik heb er mijn hart en ziel ingestoken. Als je dan niet genoeg respect krijgt van de carnavalisten, dan doet dat pijn.”

Droom om ex-prinsen te betrekken

Danny is vooral fier op twee verwezenlijkingen in de voorbije vijf jaar: “Dat er sinds twee jaar een standbeeld is ter ere van de overleden carnavalisten in Denderleeuw doet me enorm veel plezier, net zoals de oprichting van het ex-prinsencomité. Het was mijn droom dat de ex-prinsen carnaval Denderleeuw opnieuw bij het carnaval zouden betrokken worden. Sommige ex-prinsen hadden niets meer met carnaval te maken - sommige waren zelfs al vertrokken uit Denderleeuw -, maar beleven nu carnaval opnieuw elk jaar en waarderen dat. Ik geloof dat ze nu met zo’n zestien ex-prinsen zijn in het comité. Ze zullen zondag opnieuw op een praalwagen in de stoet te zien zijn.”

“Ik hoop dat de nieuwe voorzitter op hetzelfde elan zal voortgaan. Het enige wat ik jammer vind, is dat er nog steeds slechts zeven carnavalsgroepen uit Denderleeuw zelf bestaan. Dat aantal had ik graag zien stijgen.” Het wordt dus een speciale carnaval voor Danny. “Natuurlijk zal het emotioneel zijn voor mij en zullen sommige momenten moeilijk zijn. Ik zal het zeker missen. Ik ga carnaval in de toekomst meer van op een afstand beleven.”

De carnavalsstoet vertrekt zondag om 14.11 uur in de Hageveldstraat.