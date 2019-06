Kunstroute toont werk van vijftig kunstenaars op negen locaties Claudia Van den Houte

16u41 3 Denderleeuw Op negen verschillende locaties in Denderleeuw is er tijdens het pinksterweekend werk te zien van meer dan vijftig kunstenaars voor de elfde Kunstroute.

In de gerestaureerde pastorij worden bijvoorbeeld werken tentoongesteld van kunstenaars die vooral met klei en keramiek experimenteren, aangevuld met de kunst van het figuurzagen en schilderwerk. Ook in de pastorijtuin is er kunst te zien, net als in ’t Kasteeltje. In Den Breughel op het Dorp vind je schilderwerk en sculpturen en in de foyer kan je de kunstwerken van De Keramiekskes bewonderen, een groep vriendinnen die sinds een aantal jaren samen kunst maken. In hun bar kan je ook genieten van een drankje. In de Regentiestraat 92 in Welle leer je meer over papiervouwen, pottenbakken, keramische sculpturen, olieverfschilderijen, houtkunst en kleiwerk.

“Een echte blikvanger dit jaar is opnieuw de Kinderkunstenmarkt op zondag”, zegt schepen van Cultuur Alberic Sergooris (CD&V). “Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen van 14 tot 17 uur terecht in en rond de Palaver, dat voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot een plein vol artistieke en gratis workshops. Zo kan je er reuzezeepbellen blazen, sculpturen maken in klei, je eigen maffe kapsel creëren, paintballen, een Haka dansen en nog veel meer.”

De Kunstroute vindt plaats op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni, telkens van 13 uur tot 18 uur. Vertrekken kan vanaf elke locatie.