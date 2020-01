KSA Welle houdt vierde Winterhappening met fakkeltocht Claudia Van den Houte

06 januari 2020

14u07 4 Denderleeuw De KSA Welle organiseert op zaterdag 11 januari haar vierde Winterhappening.

Om 16 uur start de openingstocht met de fanfare Sint-Cecilia Welle op kop aan de ingang van het Broekpark in de Broekstraat in Welle. Om 17 uur begint een fakkeltocht. Daarna is er om 18.30 uur nog een optreden van Brass4u. Er zijn doorlopend drank- en eetstandjes en de prijs voor mooist versierde kerstgevel wordt uitgereikt. Een fakkel reserveren voor de fakkeltocht kan door vóór 10 januari een sms te sturen met naam en aantal naar 0475/94.21.39. Een fakkel kost 5 euro (voor leden gratis). De wandeling zelf is gratis. Wie de wandeling liever op eigen tempo stapt, kan dat ook. De wandeling kan heel de avond, tot 20 uur, worden uitgestapt met fakkel.

Een kerstboomverbranding is er dit jaar niet meer. Vorig jaar was al aangekondigd dat het de laatste kerstboomverbranding zou zijn. Wel worden er nog kerstbomen ingezameld om een gezellige winterse sfeer te creëren en worden de bomen nadien opgehaald door Ilva.