Kritiek op beslissing tot invoering algemeen verbod voor vrachtwagens van meer dan ton Claudia Van den Houte

16 september 2019

20u51 0 Denderleeuw Er klinkt heel wat kritiek in Denderleeuw op de invoering van het algemeen parkeerverbod voor vrachtwagens van meer dan vijf ton dat de gemeente invoert.

De gemeente kondigde vorig week een parkeerverbod aan voor voertuigen van meer dan vijf ton. Ze wil daarmee de toegenomen overlast van geparkeerde vrachtwagens tegengaan. “We ontvingen steeds meer meldingen van burgers over vrachtwagenchauffeurs die hun vrachtwagen of trekker in woonkernen parkeren, tot ongenoegen van de buurt”, verklaarde schepen Andy Depetter (Groen). Er klinkt echter heel wat kritiek bij vrachtwagenbestuurders en bij de oppositie. “Ze voeren een maatregel in zonder nuance”, vindt gemeenteraadslid Geert Van Cauter (N-VA). “Vijf ton is maar weinig. Het zijn vaak kleine vrachtwagens die uit Denderleeuw zelf afkomstig zijn. Een vrachtwagenbestuurder die ‘s middags naar huis komt om zijn boterham op te eten, riskeert nu een boete. Ik ben voor het verbeteren van de leefbaarheid in Denderleeuw, maar dit is een zeer drastische maatregel die mensen van hier treft. Een parkeerverbod boven de negen of tien ton had beter geweest. Daarmee hadden ze ook al veel overlast vermeden.”

Gemeenteraadslid Hedwig Jacobs (Vlaams Belang) pleitte op de jongste gemeenteraad voor een parking voor vrachtwagens. “We begrijpen dat zwaar verkeer uit het centrum dient geweerd te worden, maar een alternatieve locatie is een oplossing voor de vele vrachtwagenchauffeurs en kleine zelfstandigen die Denderleeuw rijk is”, klinkt het bij de partij. “Er is momenteel geen geschikte locatie voorhanden, maar we blijven zoeken”, zegt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Als er zich een opportuniteit voordoet, dan zullen we die zeker onderzoeken. Maar we trekken de maatregel niet in.”