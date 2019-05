Kristof Slagmulder wordt Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang Claudia Van den Houte

27 mei 2019

00u19 0 Denderleeuw Kristof Slagmulder, gemeenteraadslid in Denderleeuw, wordt Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang.

Hij behaalde 9.751 stemmen op de lijst voor het Vlaams parlement voor Oost-Vlaanderen. Slagmulder was tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in oktober lijsttrekker voor Vlaams Belang in Denderleeuw. De partij werd de grootste in de gemeente, met 26,2 procent van de stemmen. Slagmulder haalde in Denderleeuw ook het meeste voorkeurstemmen (1.997) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

“Ook in Denderleeuw zal de enige echte burgemeester van het volk zijn eed afleggen in het Vlaams parlement als Vlaams volksvertegenwoordiger”, sprak lijsttrekker Guy D’haeseleer zondagavond over Slagmulder.