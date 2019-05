Kristof Slagmulder (Vlaams Belang): “Vlaams parlementslid worden is kers op de taart” Claudia Van den Houte

27 mei 2019

15u10 6 Denderleeuw Kristof Slagmulder (39) uit Denderleeuw is blij met zijn verkiezing als Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang.

Hij behaalde 12.675 stemmen op de lijst voor het Vlaams parlement voor Oost-Vlaanderen. “Zoveel stemmen had ik totaal niet verwacht. Het is de kers op de taart na al twintig jaar actief te zijn als gemeenteraadslid”, reageert Slagmulder. “Ik ben heel nederig, blij en dankbaar dat de mensen op mij hebben gestemd. Ik zal de dossiers mee opvolgen die de Denderstreek aanbelangen, zoals onderwijs en alles wat met integratie te maken heeft. Op dat vlak is er nog werk aan de winkel.”

“Ik ben van plan om erin te vliegen en veel tijd en energie te steken in mijn nieuwe functie. Het is denk ik al sinds 2004 geleden dat Denderleeuw nog een Vlaams parlementslid heeft gehad. Het is een goede zaak voor Denderleeuw. Op die manier kun je veel korter op de bal spelen. Ik zal Denderleeuw en heel de streek verdedigen op Vlaams niveau.”

Slagmulder kwam in 2000 voor het eerst op met de gemeenteraadsverkiezingen en is sinds 2001 gemeenteraadslid in Denderleeuw. Tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd zijn partij de grootste in de gemeente, met 26,2 procent van de stemmen. “Ik ben heel blij dat we nu met deze verkiezingen meer dan 30 procent van de stemmen hebben gehaald in Denderleeuw. Er is dus zeker nog groeimarge voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024", denkt Slagmulder.