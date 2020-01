Kouter kampt met sluikstort, zelfs vuilzak uit Brussel aangetroffen Claudia Van den Houte

27 januari 2020

19u10 0 Denderleeuw In de Iddergemse kouter trof een inwoner heel wat sluikstort aan. Opvallend: er lag zelfs een vuilzak van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De gemeente Denderleeuw schafte nog maar pas een nieuwe veegmachine aan, die vandaag, maandag voor het eerst werd ingezet. Met de machine worden de greppels van elke straat in Denderleeuw voortaan één keer per maand geveegd, om onkruidgroei tegen te gaan, maar ook tegen zwerfvuil. “De veegmachine wordt ook gebruikt in de kouterbaantjes, maar wel alleen in de geasfalteerde”, zegt schepen van Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “Op voetwegen kan de veegmachine niet worden ingezet. Daarvoor moet er een melding gebeuren. Er komt vaak kritiek, maar we rekenen op de burger om sluikstort te melden aan de gemeente. Zo kan het worden opgehaald. Onze gemeenschapswachten kunnen niet elke dag overal controleren. Als er een melding gebeurt, halen zij de sluikstort op en wordt die gecontroleerd op gegevens om mensen te kunnen identificeren. Op die manier hebben heel wat sluikstorters het afgelopen jaar een boete gekregen.”