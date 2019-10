Koffiekoeken en warme chocomelk voor wie in uniform naar ‘Dag van de Jeugdbeweging’ komt Claudia Van den Houte

11 oktober 2019

22u49 1 Denderleeuw De Jeugdwerkraad van Denderleeuw biedt de leden van de Denderleeuwse jeugdbewegingen een lekker ontbijt aan op de ‘Dag van de Jeugdbeweging’.

Tijdens de ‘Dag van de Jeugdbeweging’, op vrijdag 18 oktober, trekken jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging hun uniform aan om naar school of naar hun werk te gaan. In Denderleeuw zijn er vier jeugdbewegingen, twee jeugdhuizen en een speelpleinwerking. Wie tussen 7.30 en 8.30 uur naar het grasveld naast het gemeentehuis komt in uniform, krijgt een koffiekoek en verse warme chocomelk. Er wordt wel gevraagd je eigen drinkbeker mee te brengen.