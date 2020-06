Kleuters wijkschool ‘t Landuiterke krijgen warm welkom op eerste schooldag sinds coronacrisis Claudia Van den Houte

02 juni 2020

11u09 4 Denderleeuw De kleuters van de wijkschool van VBS ‘t Landuiterke in de Kruisstraat in Denderleeuw hebben dinsdag een warm onthaal gekregen van de juffen.

Voor kleuters was het dinsdag de eerste schooldag sinds de coronacrisis. Ook de juffen van de wijkschool in de Kruisstraat waren blij om hun jongste leerlingen terug te zien. De leerlingen werden verwelkomd met ballonnen aan de schoolpoort. Ze kwamen de school binnen door een hoepel en een waaier van zeepbellen. Jean-Paul Praet bracht zijn kleinzoon Ruben naar school: “Het is goed dat hij vóór de vakantie nog eens naar school kan gaan”, zegt hij. “Ruben verjaart over twee weken en hij is blij dat hij zijn verjaardag ook op school kan vieren, met zijn vriendjes.”

De school werd volledig ingericht volgens de coronarichtlijnen. “Het was een heel gepuzzel om nieuwe speeltijden vast te leggen en ervoor te zorgen dat de kinderen steeds 1,5 meter afstand zullen houden van elkaar”, vertelt Iris Tombeur, zorgcoördinator van de kleuters. “Op de speelplaats werden er vier zones ingericht. Elke klas is een bubbel en de verschillende bubbels mogen niet met elkaar in contact komen. Daarom geven pijlen op de grond de staprichting aan, zodat de leerlingen elkaar niet kruisen. Het is de bedoeling dat elke kleuter elke voormiddag naar school komt, net zoals de leerlingen van het eerste leerjaar, die eerder al van start gingen. Volgende week starten ook de leerlingen van het tweede, derde, vierde en vijfde leerjaar. Zij komen twee volledige dagen per week.”

Het schoolteam richtte ook twee buitenklassen in op de groene speelplaats, waar leerlingen in openlucht les zullen krijgen. “Van zodra het niet regent, zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van de buitenklassen”, aldus juf Ellen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.