Kleurrijke carnavalsstoet met “magnifieke kostuums”: afscheid voor carnavalscomitévoorzitter, dubbel feest voor prins en kersverse vader Nino Claudia Van den Houte

08 maart 2020

18u46 0 Denderleeuw Een bijzonder kleurrijke carnavalsstoet trok zondag door de Denderleeuwse straten.

Ondanks de slechte weersvoorspellingen, bleef het meestal droog tijdens de stoet. Alleen op het einde van de stoet, speelde de regen parten. De meerderheid van de groepen die aantraden in de stoet, waren opnieuw groepen van buiten Denderleeuw. De zeven Denderleeuwse groepen, waaronder de nieuwe groep, Grat Omzjiep, liepen in het achterste deel en sloten de stoet in schoonheid af. Omdat de praalwagens van buiten Denderleeuw komen, hadden de Denderleeuwse carnavalisten zich opnieuw gefocust op mooie kostuums. Eind vorig jaar was er wat commotie omwille van enkele nieuwe spelregels die de carnavalsgroepen opgelegd kregen. Volgens sommige carnavalisten zouden ze niet meer spot mogen drijven met politiekers, volgens het gemeentebestuur mocht dat nog, maar met “respect voor elkaar.” Slechts één groep, De Starters, verwees echt naar de politiek.

Voor twee mensen werd het een zeer bijzondere carnaval. Prins carnaval Nino werd vrijdag, twee dagen voor de stoet, voor het eerst vader - “Ik heb nu dubbel zoveel reden om te feesten” -, en Danny Hertveldt neemt afscheid als voorzitter van het carnavalscomité. “Het was een emotioneel moment”, zegt Danny. “Het doet pijn om afscheid te nemen van de mensen. Als ik ze zo met een lach op hun gezicht in de regen zie staan, ben ik zeer fier. Het was een prachtige stoet, met kostuums van Denderleeuwse groepen die mooier waren als diegene van de groepen uit Aalst. Het waren de mooiste kostuums ooit, magnifiek.” Carnaval Denderleeuw wordt maandag om 22.11 uur afgesloten met de popverbranding op de Stadionlaan.