Kleine brand in berging snel onder controle, schade miniem Koen Baten

22 september 2020

11u16 0 Denderleeuw In Welle is deze ochtend rond 9.30 uur een brand ontstaan in een berging. Er waren problemen ontstaan aan een diepvriezer, maar de brandweer had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond in de Kerkstraat in Welle. De hulpdiensten werden verwittigd en de brandweer van Aalst en Denderleeuw kwamen snel ter plaatse. De situatie was snel onder controle en uiteindelijk werd er niet veel schade aangericht aan de berging.

De brandweer zorgde kort even voor de nodige verluchting. De hinder ter plaatse bleef beperkt.