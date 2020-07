Gesponsorde inhoud Kledingzaak Anita’s verhuist terug naar eigen stek in Denderleeuw: “Het voelt als thuiskomen” Aangeboden door Anita’s Van de commerciële redactie

28 juli 2020

13u11 0 Denderleeuw Nog even en het is zover. Midden augustus verhuist kledingzaak Anita’s terug naar haar vertrouwde stek in Denderleeuw. “We blikken tevreden terug op het jaar dat we in onze pop-upwinkel in Liedekerke zaten”, zegt eigenares Christine Leus. “Maar we zijn ook blij dat we weer naar ons eigen pand in Denderleeuw kunnen.”

In juni 2019 werd bekend dat de A. Rodenbachstraat van september tot en met mei door werken onbereikbaar zou zijn. Voor handelaars in de straat, zoals Anita’s, was dat even slikken. Maar dat wil niet zeggen dat ze bij de pakken bleven zitten. Toen ze het nieuws vernamen, gingen ze meteen op zoek naar een oplossing.

Pop-upwinkel

Na even nadenken kwam het idee om een pop-upwinkel te openen. In augustus vorig jaar werd het plan in uitvoering gebracht: Anita’s Pop Up Shop in Liedekerke was geboren. “Aanvankelijk wilde we onze pop-up in Denderleeuw openen, maar daar vonden we geen geschikte winkelruimte”, vertelt Christine. “Al hebben we er zeker geen spijt van.”

Net als in hun winkel in Denderleeuw bestond het assortiment voornamelijk uit mode voor dames en kinderen. “Voor heel wat klanten zijn we hun vaste waarde voor communie- en feestkledij. De meesten zijn ons dan ook gevolgd naar Liedekerke”, aldus de eigenares. “Daarbij hebben we in de pop-upwinkel nieuwe gezichten leren kennen die nu al zeggen dat ze mee naar Denderleeuw zullen komen. Elk nadeel heeft zo zijn voordeel.”

Spetterende solden

Midden augustus sluit de pop-up na een jaar de deuren. Christine blikt alvast tevreden terug op de tijd in Liedekerke. “Door het coronavirus moesten we twee maanden verplicht dicht, wat een domper was. Maar tijdens de lockdown hebben wel onze website op punt kunnen zetten, waardoor iedereen 24/7 bij ons terecht kan”, zegt ze. Hun Liedekerkse periode zullen ze in schoonheid afsluiten met spetterende zomersolden. Daarna trekken ze naar hun vertrouwde pand in Denderleeuw, waar de wintercollectie te bewonderen zal zijn.

“Onze winkel in Denderleeuw viert bijna zijn twintigste verjaardag”, zegt Christine. “De terugkeer voelt dan ook als thuiskomen. Onze eigen zaak is ook ruimer, waardoor we meer comfort hebben.” Momenteel wordt alles in A. Rodenbachstraat nummer 55 alvast in gereedheid gebracht om het nieuwe seizoen met frisse moed te starten. Als de coronamaatregelen het toelaten, zal de heropening gevierd worden met een hapje en een drankje.

De openingsuren van Anita’s blijven ongewijzigd. Zondag en maandag is de winkel dicht. Alle andere dagen kan je er van 9.30 tot 19 uur terecht. Op zaterdag is de winkel om 18 uur gesloten. Voor meer informatie over acties en de heropening van Anita’s kan je terecht op de website en de Facebook- en Instagrampagina van Anita’s.