Klacht tegen voormalig schepen Erna Scheerlinck geklasseerd zonder gevolg Claudia Van den Houte

04 juli 2019

21u58 0 Denderleeuw De klacht voor laster en eerroof die oud-FCV Dender-voorzitter André Van Roy had ingediend tegen voormalig schepen en gemeenteraadslid Erna Scheerlinck is geklasseerd zonder gevolg.

Van Roy had die klacht ingediend omdat zijn familienaam volgens hem door het slijk werd gehaald in een pamflet van E.R.N.A. - de partij waarmee Scheerlinck tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen opkwam - over de site Van Roy. André Van Roy, zijn broers en burgemeester Jo Fonck werden twee jaar geleden buiten vervolging gesteld na een onderzoek naar mogelijke omkoping bij de aankoop van de site Van Roy in de Veldstraat door de gemeente Denderleeuw. De gemeente kocht de site in 2012 aan om er de brandweer en de gemeentelijke technische diensten te huisvesten. In een verkiezingspamflet dat E.R.N.A. voor de verkiezingen verspreidde, werd de aankoop uitvoerig op de korrel genomen. Van Roy sprak van flagrante leugens en diende daarop klacht in tegen Scheerlinck wegen laster en eerroof. Die klacht is nu geklasseerd zonder gevolg. Ook de klacht die Bert Van Vaerenbergh, de echtgenoot van Scheerlinck, indiende tegen Van Roy omdat die hem tijdens het flyeren aangevallen zou hebben, is geklasseerd. Er loopt wel nog een eerdere klacht van burgemeester Fonck tegen Scheerlinck, ook wegens laster en eerroof en ook rond de site Van Roy. Die klacht wordt op 17 september behandeld op de rechtbank.