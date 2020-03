Kinderstoet trekt door Iddergemse straten Claudia Van den Houte

09 maart 2020

19u16 0 Denderleeuw De leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Iddergem zijn maandag verkleed door de Iddergemse straten getrokken in een kinderstoet.

Ze werden begeleid door de Denderleeuwse carnavalsgroepen die met hen meeliepen in de carnavalsstoet voor kinderen. De kinderstoet, een dag na de gewone carnavalsstoet, is al jaren een traditie in Denderleeuw. Dit jaar vond die opnieuw in Iddergem plaats. De kinderen hadden weer hun best gedaan om zich mooi te verkleden. Zo liepen er soldaten, ridders, superhelden, prinsessen en nog veel meer figuren mee in de kinderstoet. “Zalig om de kinderen zo met een lach op hun gezicht te zien. Daarvoor doen we het”, aldus Kevin Buyl van Miskwekt.