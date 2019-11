Kinderopvang Baby Paradise binnenkort toch terug van start met nieuwe eigenaar Claudia Van den Houte

07 november 2019

20u48 0 Denderleeuw De vroegere kinderopvang Baby Paradise in Welle zal binnenkort dan toch opnieuw de deuren openen, weliswaar met nieuwe eigenaars.

Baby Paradise sloot in februari definitief de deuren. De kinderopvang had toen al maanden geen vergunning, maar de ouders van de kindjes hadden daar geen weet van en werden pas enkele dagen vooraf op de hoogte gebracht dat de crèche zou sluiten. De ouders moesten in allerijl op zoek naar een nieuwe opvang voor hun kindje, terwijl er een groot tekort is aan opvangplaatsen. Intussen zijn er nieuwe eigenaars en zal de crèche in de Hertstraat binnenkort opnieuw van start gaan. Er zal plaats zijn voor 35 kinderen.