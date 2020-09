Kermis Welle gaat door, met vaste in- en uitgangen en aangeduide looprichtingen Claudia Van den Houte

24 september 2020

12u46 3 Denderleeuw Op het dorpsplein van Welle vindt tijdens het weekend van zaterdag 3 oktober, zondag 4 oktober en maandag 5 oktober de kermis plaats. Die mag dus doorgaan, weliswaar onder bepaalde maatregelen.

Kermissen waren door de coronacrisis een tijd niet mogelijk in Denderleeuw, maar sinds 1 september zijn er opnieuw evenementen en kermissen toegestaan. De kermis in Welle kan dus doorgaan. “De foorkramers willen graag opstarten en bewijzen ook dat ze het veilig kunnen”, zegt schepen Marnick Vaeyens (LvB). “Als gemeente willen we hen de kans geven.”

De bezoekers zullen wel een aantal coronamaatregelen moeten volgen. “Alle kermisbezoekers ouder dan 12 jaar worden verzocht om een mondmasker te dragen en er zullen vaste in- en uitgangen en looprichtingen worden aangeduid”, aldus schepen Alberic Sergooris (CD&V). “We willen iedereen vragen om de maatregelen te volgen zodat iedereen een fijn kermisweekend kan beleven.”

De kermis in Welle is op 3 en 4 oktober open tussen 15 en 22 uur en op 5 oktober tussen 15.30 en 21 uur. De kermisattracties staan opgesteld op het Welleplein.