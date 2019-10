Kerkelijke activiteiten in kerken Huissegem en Iddergem worden op termijn stopgezet Claudia Van den Houte

19u19 1 Denderleeuw De kerkelijke activiteiten in de kerk van OLV ter Nood Huissegem en Sint-Amandus Iddergem zullen op termijn worden stopgezet.

Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Erediensten Jan De Nul (CD&V) op een vraag van gemeenteraadslid Danny Bourgeois (Vlaams Belang) op de jongste gemeenteraad. “In de kerk van Huissegem stoppen de kerkelijke activiteiten op 1 januari volgend jaar. Voor de kerk van Iddergem gebeurt dat op 1 januari 2023", aldus De Nul. De Sint-Amanduskerk in Iddergem is eigendom van de gemeente Denderleeuw en is beschermd. “We hebben een studiebureau aangesteld om te bekijken welke na- en herbestemming er mogelijk is. De procedure tot ontwijding moet nog opgestart worden vanuit het bisdom Gent.”