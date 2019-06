KCD opent nieuwe groene speelplaats: “toezicht houden is veel leuker geworden” Claudia Van den Houte

16 juni 2019

14u30 0 Denderleeuw Het KCD heeft haar nieuwe groene speelplaats afgelopen zaterdag officieel geopend tijdens haar schoolfeest.

De groene speelplaats van KCD is een ‘speelplaats Deluxe’, een project in samenwerking met de gemeente Denderleeuw, de basisscholen, het onderwijsopbouwwerk en MOS Oost-Vlaanderen vzw om speelplaatsen groener en avontuurlijker te maken. “We hebben onze groene speelplaats verdeeld in verschillende zones. Zo is er een rustige zone, een sportzone en een klim- en klauterzone”, vertelt directeur Ann Van Durme. “De speelplaats zal ook gebruikt worden bij outdoor educatie. Onze leerkrachten worden opgeleid om ook buiten les te geven. Naast beweging en sport is het bestuderen van de natuur één van de doelen.”

Met de nieuwe speelplaats hebben de leerlingen ook extra veel speelruimte. “We merken al dat we bijna niet meer hoeven tussen te komen bij ruzies. Onze 630 leerlingen hebben veel ruimte nu en hoeven niet meer tegen elkaars schenen te schoppen. Toezicht houden op de speelplaats is veel leuker geworden”, aldus Van Durme. “Daarnaast zijn de klus- en werkdagen die we voor het onderhouden van de groene speelplaats organiseren echte ontmoetingsmomenten geworden, waar ook Afrikaanse ouders naartoe komen die we anders moeilijk bereiken. We hopen de groene speelplaats in de toekomst ook open te kunnen stellen voor bijvoorbeeld jeugd- en natuurverenigingen.”