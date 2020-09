KCD houdt Strapdag in teken van ‘#eigengijs’, naar oud-leerling die om het leven kwam na fietsongeval Claudia Van den Houte

17u14 1 Denderleeuw De werkgroep verkeer van de Katholieke Centrumschool in Denderleeuw (KCD) heeft een Strapdag georganiseerd met als thema’ #eigengijs’, genoemd naar Gijs De Blander, een oud-leerling van de school die begin mei om het leven kwam na een ongeval.

Gijs De Blander, een zestienjarige talentvolle floorballspeler en scoutslid uit Welle, kwam op vrijdag 1 mei per fiets in botsing met een auto. Normaal droeg hij tijdens het fietsen steeds een helm, maar die dag was hij zijn helm vergeten. Enkele dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Zijn vrienden en zijn mama hebben de actie #eigengijs op posten gezet, waarmee ze jongeren willen sensibiliseren om een helm te dragen tijdens het fietsen.

Gijs was een oud-leerling van KCD. Daarom ligt de actie alle personeelsleden na aan het hart. De Strapdag in het KCD stond vrijdag dan ook volledig in het teken van de #eigengijs-actie. Tijdens de Strapdag is het de bedoeling dat zo veel mogelijk leerlingen met de fiets of te voet naar school komen. Er werden vier vertrekpunten in de gemeente aangeduid, waar de leerlingen ’s morgens, samen met enkele leerkrachten, in beperkte bubbels konden verzamelen om in groep naar school te fietsen. Ook na school werden de kinderen veilig terug begeleid naar deze verzamelpunten. De leerlingen werden op voorhand extra gesensibiliseerd om een helm te dragen bij het fietsen. Voor de voetgangers werd een grote voetpool georganiseerd vanaf de parking van FC Dender. Ook hier waren vele leerkrachten aanwezig om de kinderen veilig naar school te begeleiden.

Daarbovenop kwam Griet Gords, de mama van Gijs, in de namiddag ook zelf naar school om de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar toe te spreken. De aangrijpende uiteenzetting had een duidelijke impact op de kinderen én op de juffen en meesters.