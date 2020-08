Kajakken op Dender is succes: Al 1.500 kajaks op het water deze zomer Claudia Van den Houte

17 augustus 2020

19u58 0 Denderleeuw Het kajakken op de Dender blijkt een succes te zijn. Deze zomer werden er al 1.500 kajaks gehuurd voor een tochtje op het water, veel meer dan verwacht.

De gemeente werkt voor het kajakken op de Dender samen met The Outsider, die onder meer een vertrekpunt heeft in Denderleeuw. “Zij hadden verwacht om zo’n tien à twaalf kajaks per dag te kunnen verhuren, maar in juli werden er gemiddeld zeventien kajaks per dag verhuurd en in augustus tot hiertoe zelfs gemiddeld 25 bootjes per dag”, vertelt schepen van Toerisme Jan De Nul (CD&V). “Dat komt wellicht door het zeer goede weer in augustus. Het kajakken op de Dender is dus een groot succes. Het is ook een mooi voorbeeld van kernversterking. Ik hoor van de café-uitbaters op het Dorp dat zij ook een graantje meepikken omdat de kajakkers nadien afzakken naar de cafés.”

“Aanvankelijk was het de bedoeling om pas volgend jaar te starten met het kajakken op de Dender, maar omdat er door de coronacrisis niet zoveel ontspanningsmogelijkheden waren voor de mensen en omdat kajakken een individuele sport is, besloten we om er toch dit jaar al mee te starten. Op termijn zal The Outsider een vaste stek krijgen in het nog uit te bouwen Denderpark.”

Je vindt de kajaks aan de Schiptrekkersbrug. Meer info via kajakopdedender.be/kajakverhuur.